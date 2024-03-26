Верховный суд Японии: Партнеры однополого брака имеют право на выплату пособий для семей убитых преступников
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Токио, 26 марта (Jiji Press) - Верховный суд Японии отменил решение нижестоящего суда, которое отклонило иск партнера однополого брака убитой жертвы о получении пособий для выживших членов семей жертв преступлений.
«Партнерам однополого брака могут быть предоставлены пособия», - заявил председательствующий судья Хаяси Митихару на Третьем малом зале Верховного суда. Это первое решение Верховного суда по такому случаю.
Верховный суд направил дело обратно в Нагойский апелляционный суд для проверки, имеет ли истец Утияма Ясухидэ, 49-летний житель Нагои в центральной японской префектуре Айти, право на получение пособий.
Верховный суд пришел к заключению, что партнеры однополого брака относятся к числу тех, кто находится в «фактически брачных отношениях», охваченных положениями закона о пособиях для жертв преступлений.
Поскольку многие законы и правила, касающиеся социального обеспечения, имеют аналогичные положения, решение Верховного суда может иметь широкие последствия.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]