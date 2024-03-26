Церковь объединения оштрафована за отказ отвечать на вопросы правительства

Новости

Токио, 26 марта (Jiji Press) - Токийский окружной суд приказал руководителю японского отделения контроверзного религиозного организации Церкви объединения заплатить штраф в размере 100 000 иен за отказ группы ответить на некоторые вопросы, заданные ей Министерством культуры.

Признавая, что группа, формально называемая “Семейная федерация за мир в мире и объединение”, отказалась отвечать на вопросы без уважительной причины, суд приказал Томихиро Танаке заплатить штраф.

Считая, что некоторые практики, связанные с Церковью объединения, соответствуют критериям для роспуска группы, министерство воспользовалось своим правом требовать от группы представления отчетов и задавать вопросы группе на семи отдельных случаях, начиная с ноября 2022 года.

Закон о религиозных корпорациях предусматривает, что суд может приказать религиозной корпорации распуститься, если группа признана виновной в действиях, явно нарушающих законы и правила, и серьезно ущемляющих общественное благосостояние.

Министерство требовало ответы от Церкви объединения на более чем 500 вопросов, включая вопросы о деятельности группы, пожертвованиях и судебных делах. Поскольку Церковь объединения отказалась ответить на более чем 100 вопросов, министерство обратилось в суд с требованием оштрафовать группу.





[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]