Наивысший уровень насилия со стороны партнеров за всю историю = увеличение случаев преследования, как результат виктимизации - исследование кабинета министро

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Токио, 26 марта (Jiji Press)- По данным опроса, опубликованного Министерством внутренних дел, 18 % жителей Японии заявили, что подвергались словесному или физическому насилию со стороны своего партнера.

Эта цифра на 5,4 процентных пункта выше, чем в предыдущем исследовании 2020 года. Среди женщин этот показатель составил 22,7 %, а среди мужчин - 12 %.

Рекордные 14 % женщин заявили, что их преследовали, и рекордные 5,7 % мужчин заявили, что их преследовали.

Кроме того, 23,9 % жертв преследования были бывшими бойфрендами, 21,6 % - на работе и 17,9 % - в школе.

Опрос проводится каждые три года с 1999 года. Последний опрос проводился в ноябре-декабре прошлого года, и достоверные ответы получили 59 % из 5 000 человек в возрасте 18-59 лет.

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