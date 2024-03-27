Японии впервые за семь лет увеличилось число новых носителей ВИЧ

Новости

Токио, 27 марта (Jiji Press) - Количество новых носителей ВИЧ, подтвержденных в 2023 году в Японии, выросло на 37 по сравнению с предыдущим годом и достигло 669 человек, что является первым увеличением за семь лет, заявило министерство здравоохранения.

Министерство отнесло рост к восстановлению числа прошедших тест на ВИЧ после снижения из-за пандемии COVID-19.

Общее количество новых пациентов с СПИДом и других носителей ВИЧ составило 960 человек, согласно предварительным данным, опубликованным министерством во вторник.

Количество тестов на антитела к ВИЧ, проведенных в общественных здравоохранительных центрах и других местах, увеличилось на 33 033 до 106 137, а количество связанных с этим консультационных случаев выросло на 19 079 до 86 088.

Из новых носителей ВИЧ 84% были заражены через половой контакт. Доля составила 69% среди пациентов с СПИДом.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]