Рекордное повышение средней заработной платы в Японии

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Токио, 2 апреля (Jiji Press). Средняя сумма повышения заработной платы, достигнутая профсоюзами японских производителей по состоянию на конец марта в ходе весенних переговоров о заработной плате (сюнто), достигла рекордного уровня в 9593 йены в месяц в условиях роста цен и нехватки рабочей силы, как сообщил во вторник Совет профсоюзов металлистов Японии.

«В целом, я считаю, что будет справедливо поставить (переговорам этого года) высшую оценку», поскольку многие профсоюзы добились значительного повышения заработной платы, заявил глава профсоюза Канэко Акихиро на пресс-конференции в Токио.

Тем не менее, разрыв между увеличением среднего размера заработной платы в крупных компаниях и в более мелких компаниях вырос до 4370 йен по сравнению с 1818 йен в предыдущем году.

Разрыв увеличился до «неприемлемого уровня», заявил на отдельной пресс-конференции Ясукоути Катахиро, глава Японской ассоциации работников металлургии, машиностроения и обрабатывающей промышленности, группы в составе Совета профсоюзов металлистов Японии, который состоит из множества профсоюзов небольших компаний.

По данным Совета, 1077 из 2268 профсоюзов-членов группы добились повышения шкалы заработной платы до требуемого уровня.

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