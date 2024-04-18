Японское исследование: вы можете выбросить свой гнев вместе с бумагой

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Нагоя, 17 апреля (Jiji Press). Вы можете избавиться от гнева, просто записав на листе бумаги то, что вызвало у вас это чувство, и выбросив его в мусорное ведро или измельчив, как показало японское исследование.

«Это простой и эффективный метод. Я надеюсь, что его будут использовать в офисах и дома», – сказал профессор Университета Нагои Каваи Нобуюки, член группы, недавно опубликовавшей своё исследование в британском журнале Scientific Reports.

В исследовании участникам намеренно давали низкие оценки их эссе, чтобы вызвать чувство гнева. Затем их попросили объективно описать ситуацию на листе бумаги.

Участники были разделены на три группы для изучения изменений в их чувствах. Из этих троих одна группа выбросила бумагу в мусорное ведро, другая пропустила её через измельчитель, а третья хранила её в папке на столе.

Участники выставляли баллы в зависимости от степени интенсивности своего гнева, раздражения или подобных чувств: от 1 «совсем нет» до 6 «чрезвычайно».

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