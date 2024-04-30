Новый отель в Tokyo Disney Sea открывает двери

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Токио, 24 апреля (Jiji Press) - Oriental Land Co. представила прессе отель, расположенный в новом районе «Fantasy Springs» в Tokyo Disney Sea, открытие которого запланировано на 6 июня.

Отель, состоящий из двух девятиэтажных зданий, отражает атмосферу парка развлечений, согласно оператору Tokyo Disney Resort в городе Ураясу, префектура Тиба, рядом с Токио.

Один из них, «Fantasy Chateau», предлагает 419 номеров с интерьером, украшенным мотивами флоры и фауны, а также символическими элементами «Fantasy Springs» нового района и дизайном популярных персонажей, таких как Рапунцель.

Все 56 номеров в другом здании, более высокого класса «Grand Chateau», оборудованы балконом и террасой, откуда открывается вид на весь парк развлечений, а гостям будет предоставлен билет, позволяющий им посещать аттракционы без проблем.

Минимальная стоимость проживания за ночь составляет 66 000 йен за номер в Fantasy Chateau и 341 000 йен за номер в Grand Chateau.

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