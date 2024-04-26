Из-за чрезмерного наплыва туристов в японском городе закроют вид на гору Фудзи
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Фудзикавагутико, префектура Яманаси, 25 апреля (Jiji Press). Устав от плохого поведения туристов, количество которых резко возросло, город в префектуре Яманаси, к западу от Токио, установит огромный чёрный экран, чтобы закрыть вид на гору Фудзи.
После жалоб местных жителей администрация города Фудзикавагутико решила установить экран высотой 2,5 метра и шириной 20 метров, чтобы туристы не могли фотографировать красивую гору, возвышающуюся за магазином повседневного спроса.
По словам городских властей, в последние годы это место для осмотра горы Фудзи было заполнено путешественниками, в том числе иностранцами, и десятки людей постоянно толпились там, чтобы сделать фотографии.
Они мусорят, курят, занимают тротуары и незаконно паркуются, жалуются местные жители.
Некоторые даже забираются на крышу ближайшей стоматологической клиники или на её территории занимаются продажами.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]