Япония выступает за расширение ОЭСР за счет новых членов

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Токио, 26 апреля (Jiji Press) - Как ожидается, премьер-министр Японии Кисида Фумио выразит поддержку стремлению развивающихся стран вступить в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во время своего предстоящего визита во Францию, Бразилию и Парагвай.

Кисида посетит эти три страны с 26 апреля по 6 мая. Он планирует встретиться с их лидерами в надежде укрепить сотрудничество между Японией и этими государствами.

В настоящее время ОЭСР состоит из 38 стран, большинство из которых являются развитыми экономиками. На Соединенные Штаты и европейские страны приходится 28 членов. Япония и Южная Корея - единственные два представителя Восточной Азии, в то время как из стран Юго-Восточной Азии членов нет.

В этом году отмечается 60-я годовщина вступления Японии в ОЭСР. Азиатская страна также председательствует на двухдневном министерском совете ОЭСР, который пройдет с четверга. Кисида выступит с программной речью на этой встрече.

В своем выступлении Кисида планирует приветствовать стремление Индонезии и Таиланда вступить в ОЭСР и подчеркнуть необходимость для этой базирующейся в Париже группы принять больше новых членов и партнеров, чтобы сохранить и укрепить экономический порядок.

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