Сеть магазинов электротоваров Bic Camera внедряет систему предотвращения перепродажи товаров беспошлинной торговли

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Токио, 1 мая (Jiji Press). Компания-ритейлер электроники Bic Camera Inc. сообщила, что она во всех своих магазинах ввела систему оповещения для предотвращения практики перепродажи товаров беспошлинной торговли.

Система, установленная во всех кассовых аппаратах примерно в 200 магазинах Bic Camera, Kojima и Sofmap, позволяет обмениваться номерами паспортов покупателей, чтобы предотвратить массовые покупки, и выдаёт оповещения о подозрительных покупках.

Первоначально система будет использоваться для пяти дорогостоящих товаров, популярных среди покупателей беспошлинной торговли, и ожидается, что её использование будет постепенно расширяться.

Bic Camera уже отказывается продавать товары беспошлинной торговли, если подозревает, что их покупают для перепродажи. Ожидается, что новая система поможет сэкономить время на проверку покупателей.

В других регионах отрасли Edion Corp. планирует внедрить аналогичную систему обмена данными к концу этого месяца в 122 магазинах, имеющих лицензию на продажу товаров беспошлинной торговли.

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