ИНТЕРВЬЮ: дочерняя компания TEPCO стремится добиться экономического эффекта от ветровых электростанций

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Токио, 13 мая (Jiji Press). Компания TEPCO Renewable Power Inc. разработает планы по созданию экономического волнового эффекта в регионах, где расположены морские ветряные электростанции, заявил президент Нагасава Масаси.

Подразделение Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. «будет активизировать» свои усилия по развитию в этом регионе, поскольку оно стремится увеличить свои мощности по производству электроэнергии из возобновляемых источников энергии на 6–7 миллионов киловатт к 2030 финансовому году в Японии и за рубежом, заявил Нагасава в своём недавнем интервью.

Компания входит в число выигравших государственный тендер на строительство ветроэнергетического проекта мощностью 420 000 киловатт у острова Эносима в Сайкаи, префектура Нагасаки, на юго-западе Японии.

По словам Нагасавы, для достижения цели по возобновляемой энергетике «наша компания надеется выиграть заказы на ещё четыре внутренних объекта примерно такого же масштаба», как и в Сайкаи.

При этом он добавил, что «мы столкнёмся с очень жесткой конкуренцией» в условиях усиливающейся отраслевой борьбы.

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