В Нью-Йорке прошёл «Японский парад»

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Нью-Йорк, 11 мая (Jiji Press). Третий «Японский парад», направленный на распространение японской культуры, прошёл на Манхэттене, штат Нью-Йорк.

В мероприятии приняли участие около 100 организаций, в том числе представители города Ямагути на западе Японии, который был включён газетой The New York Times в список «52 мест, куда стоит поехать в 2024 году». Десятки тысяч людей собрались вдоль улицы, чтобы насладиться традиционной японской культурой и едой.

Предыдущий «Японский парад» состоялся в прошлом году.

Мэр Ямагути Ито Кадзуки появился в костюме для праздника Ямагути Гион, история которого насчитывает около 600 лет. Также были показаны исполнения народных песен «Ханагаса ондо» из префектуры Ямагата на северо-востоке Японии, а также песни актёров из экранизации популярного сериала манги «Клинок, поражающий демонов».

Теннисист на инвалидной коляске Куниэда Синго из Японии также принял участие в мероприятии и откликался на аплодисменты прохожих.

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