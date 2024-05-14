Места, связанные с политической группой, подвергли обыску по подозрению в попытке срыва парламентских выборов в Токио

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Токио, 13 мая (Jiji Press). Японская полиция провела рейды в местах, связанных с политической группой Цубаса-но то (Партия Цубаса), по подозрению в срыве выступлений оппонентов на дополнительных парламентских выборах в Токио в прошлом месяце.

Департамент столичной полиции Токио подозревает, что эта группа препятствовала свободе выборов в нарушение закона о выборах в государственные учреждения.

От этой группы на выборах 28 апреля по токийскому округу № 15 в Палату представителей, нижнюю палату парламента, безуспешно баллотировался Нэмото Рёсукэ.

Принудительное расследование в отношении политической организации по подозрению в воспрепятствовании свободе выборов является необычным для Японии.

Полиция получила сообщения о препятствиях со стороны группы от нескольких других органов.

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