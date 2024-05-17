Абитуриента обвиняют в использовании «смарт-очков» при сдаче вступительных экзаменов и разглашении вопросов

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Токио, 16 мая (Jiji Press). Токийская полиция направила в прокуратуру документы о 18-летнем мужчине, претендующем на поступление в Университет Васэда, в связи с тем, что он разгласил в сети вопросы вступительного экзамена, проводившегося в феврале, с помощью «смарт-очков» с функцией фотографирования.

В полицейском участке Тоцука столичного управления полиции Токио подозревают, что студент-мужчина помешал работе этого частного университета в японской столице, разгласив экзаменационные вопросы.

Подросток признал вину и заявил, что придумал идею мошенничества, потому что боялся провалить экзамен. По словам источников в следственных органах, он сказал, что его действия были более серьёзным нарушением, чем списывание, и что он сожалеет об этом.

Предполагается, что юноша заранее попросил людей, которых нашёл в социальных сетях, рассказать ему ответы на вопросы, и заплатил им после экзамена 16 февраля.

Молодого человека из Матиды в Токио подозревают в том, что он фотографировал вопросы вступительных экзаменов по химии и другим предметам при поступлении в университетскую школу творческих наук и инженерии с помощью «смарт-очков», оснащённых функциями фотосъёмки и передачи данных.

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