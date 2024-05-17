JR Tokai приостановит работу по прокладке туннеля для линии магнитолевитационного поезда

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Нагоя, 16 мая (Jiji Press). Компания Central Japan Railway Co. (JR Tokai) неадолго приостановит буровые работы в туннеле для запланированной линии поезда на магнитной подушке строящейся линии Тюо синкансэн после того, как снизился уровень воды в близлежащих колодцах, заявил президент Нива Сюнсукэ.

JR Tokai будет копать на глубину несколько сотен метров, чтобы исследовать геологические условия вокруг туннеля в Мидзунами, префектура Гифу, сообщил Нива на пресс-конференции. Сроки исследования пока не определены.

По словам Нивы, остановка работ не повлияет на открытие линии маглева, которое ожидается уже в 2034 году.

Он добавил, что JR Tokai через несколько дней выкопает новый колодец, чтобы обеспечить альтернативный источник воды.

В конце февраля компания JR Tokai обнаружила снижение уровня воды в колодце, который она установила в качестве наблюдательного пункта. Позже было подтверждено падение уровня воды в 14 местах, включая коммунальные источники воды и колодцы в частных домах.

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