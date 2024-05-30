Япония объявит китайскую саламандру инвазивным чужеродным видом

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Токио, 29 мая (Jiji Press). Министерство окружающей среды Японии приняло решение признать китайскую гигантскую саламандру, происходящую из Китая, и её гибриды инвазивными чужеродными видами из-за их возможного воздействия на экосистему.

Согласно заявлению министерства, сделанному 28 мая, импорт и содержание этих земноводных, а также выпуск их в дикую природу будут в принципе запрещены с 1 июля.

По данным министерства, китайские гигантские саламандры, как полагают, были импортированы в Японию не позднее 1972 года, и некоторые из них, по данным министерства, одичали.

Было подтверждено, что китайские гигантские саламандры, включая гибриды, обитают в девяти префектурах западной Японии, включая преф. Сига, Киото и Хиросима. Япония стремится защитить японскую гигантскую саламандру, особое природное сокровище, утверждённое правительством, путём уничтожения китайских саламандр в этих районах.

У китайской гигантской саламандры есть светлые пятна на черном или сером теле и шишки на спине.

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