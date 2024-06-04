Наследный принц Люксембурга посетит Японию 10-13 июня

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Токио, 3 июня (Jiji Press). Наследный принц Люксембурга Гийом вместе с возглавляемой им экономической миссией посетит Японию с 10 по 13 июня, сообщило японское правительство.

В состав миссии войдут около 70 человек, включая представителей бизнеса.

В ходе своего визита наследный принц встретится с императором Нарухито и проведёт переговоры с премьер-министром Кисидой Фумио, министром иностранных дел Камикавой Ёко и министром промышленности Сайто Кэном.

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