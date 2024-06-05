В Белой книге Японии поставлена цель за 30 лет вдвое сократить выбросы пыльцы криптомерии

Новости

Токио, 4 июня (Jiji Press). Правительство Японии в ежегодном отчёте сообщило, что оно намерено за 30 лет вдвое сократить количество пыльцы криптомерии в стране, сократив в ближайшие 10 лет площади искусственных насаждений криптомерии суги примерно на 20 процентов.

Белая книга по лесам и лесному хозяйству, принятая 4 июня на заседании кабинета министров, впервые включает специальный раздел, посвящённый сенной лихорадке.

В докладе правительство пообещало ускорить вырубку искусственных лесов криптомерии и замену их растениями, выделяющими меньше пыльцы.

Отмечая, что искусственные леса, созданные после окончания Второй мировой войны для сохранения земель и удовлетворения растущего спроса на древесину, достигают стадии, когда деревья можно вырубать и использовать, в докладе отмечается, что работа над оживлением спроса на древесину необходима для всего общества, включая потребителей.

В стране общая площадь искусственных лесов с примерно 5 млн га в 1949 году увеличилась вдвое до примерно 10 млн га сегодня, из них около 40 процентов площади занимают криптомерии.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме