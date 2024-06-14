Тестовые поезда линий синкансэн «Жёлтый доктор» отправляются на пенсию

Новости

Токио, 13 июня (Jiji Press). Знаменитые испытательные поезда по прозвищу «Жёлтый доктор», используемые для мониторинга состояния путей и воздушных проводов на японских линиях сверхскоростных поездов Токайдо и Санъё синкансэн, собираются вывести из эксплуатации из-за их устаревания, что вызвало разочарование японских любителей поездов в стране, в том числе детей.

Центрально-Японская железнодорожная компания (JR Tokai) и Западно-Японская железнодорожная компания (JR West), заявили 13 июня, что планируют остановить работу «Жёлтого доктора» в январе 2025 и в 2027 году соответственно.

Поезда «Жёлтый доктор», известные своим ярко-жёлтым видом с синей полосой, курсируют между станцией Токио, одним из терминалов линии Токайдо синкансэн, и станцией Хаката в юго-западной префектуре Фукуока, одним из терминалов линии Санъё синкансэн для проверки путей и воздушных проводов. Две линии высокоскоростных поездов соединяются на станции Син-Осака в префектуре Осака на западе Японии.

JR Tokai и JR West в настоящее время имеют по одному поезду «Жёлтый доктор».

Популярные тестовые поезда синкансэн ходят примерно раз в 10 дней. Графики их работы не публикуются, поэтому их можно увидеть в работе или на станциях случайно, поэтому среди любителей поездов говорят, что заметить «Жёлтого доктора» – счастливая примета.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме