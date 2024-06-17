В префектуре Тиба используется технология распознавания лиц для посадки пассажиров поездов

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Тиба, 16 июня (Jiji Press). На линии Ямаман Юкаригаока, железнодорожной линии в жилом районе города Сакура префектуры Тиба, была введена система посадки, использующая технологию распознавания лиц.

По словам оператора линии Yamaman Co., впервые система управления посадкой на основе распознавания лиц для обычных пассажиров была внедрена на практике в системе общественного транспорта в стране.

Предварительно зарегистрировав данные фотографии лица и данные кредитной карты на специальном веб-сайте, пассажиры могут садиться в поезд, не покупая билеты, поскольку камеры, установленные у билетных касс на станциях, распознают их лица. Воспользоваться этой системой также могут пассажиры с проездными билетами.

В тот же день компания Yamaman внедрила эту систему и в своём автобусном сообщении.

Компания ожидает увеличения числа пользователей системы распознавания лиц, поскольку пассажиры пригородных поездов выбирают эту систему при продлении своих проездных билетов.

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