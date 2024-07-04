Кисида лично извинится перед жертвами принудительной стерилизации

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Токио, 3 июля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио выразил готовность встретиться с жертвами, подвергшимися принудительной стерилизации в соответствии с ныне недействительным законом о евгенике, и принести им извинения.

После того, как 3 июля Верховный суд вынес решение, полностью удовлетворившее интересы истцов по искам против правительства о возмещении ущерба в связи со стерилизацией, которую они были вынуждены пройти в соответствии с законом, Кисида заявил журналистам, что эти действия являются «нарушением прав человека, которое попирает достоинство людей и не должно допускаться». Большая коллегия Верховного суда также признала старый закон неконституционным.

«С позиции исполнителя закона я искренне сожалею об этом и от всего сердца приношу извинения», – продолжил он.

На вопрос, встретится ли он с истцами, Кисида ответил: «Я хотел бы услышать об их тяжёлом опыте и мыслях, а также напрямую передать им слова раскаяния и извинений».

Кисида ясно дал понять, что его правительство незамедлительно выплатит истцам компенсацию и оперативно рассмотрит новые способы предоставления широкой компенсации жертвам стерилизации, указав на то, что жертвы страдают уже долгое время и что они стареют.

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