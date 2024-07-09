Продажи трех японских автопроизводителей в Китае падают на фоне роста популярности электромобилей: итоги первого полугодия
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ПЕКИН, 9 июля (Jiji Press) -- Три крупнейших японских автопроизводителя сообщили о снижении продаж новых автомобилей в Китае за период с января по июнь 2024 года. Общий объем продаж трех компаний за шесть месяцев упал на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Данные свидетельствуют о том, что положение японских автопроизводителей, известных своими сильными позициями в сегменте бензиновых автомобилей, ухудшается на фоне распространения электромобилей в Китае.
Продажи Toyota Motor Corp. в Китае в первом полугодии 2024 года снизились на 10,8% по сравнению с прошлым годом до 785 000 единиц. Продажи Honda Motor Co. упали на 21,5% до 416 000 единиц, а продажи Nissan Motor Co. снизились на 5,4% до 339 000 единиц.
Для всех трех автопроизводителей это уже третий год подряд, когда их продажи в Китае в первом полугодии снижаются по сравнению с предыдущим годом.
Раньше японские автопроизводители занимали значительную долю китайского рынка, но ситуация резко изменилась после того, как электромобили начали набирать популярность в стране. В последние годы BYD Co. и другие китайские автопроизводители, которые лидируют в разработке электромобилей, быстро расширяют свою долю рынка, в то время как японские автопроизводители страдают от сокращения своей доли.
Эта тенденция подчеркивает растущие трудности, с которыми сталкиваются японские компании на китайском автомобильном рынке, где электрификация становится все более важным фактором конкурентоспособности.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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