Подозрение в нелегальном экспорте гидроциклов: арестован гендиректор - гражданин России

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Осака, 10 июля (Jiji Press)-- Отдел по расследованию международных преступлений полиции префектуры Осака 10-го числа арестовал 38-летнего Андрея Сову, гражданина России, проживающего в районе Аояма-дай города Суйта префектуры Осака. Сова является представителем торговой компании «Астрейд», расположенной в районе Тюо города Осака. Ему предъявлено обвинение в нарушении Закона о валютном обмене и внешней торговле (экспорт без разрешения).

По данным следствия, в январе прошлого года подозреваемый без получения разрешения от Министерства экономики, торговли и промышленности Японии экспортировал в Россию через Южную Корею четыре гидроцикла, судовые двигатели, прицепы и 18 подержанных мотоциклов. Общая стоимость товаров составила около 43 миллионов йен. При этом было ложно заявлено, что товары предназначались для Южной Кореи. Важно отметить, что экспорт гидроциклов в Россию ограничен из-за опасений их возможного военного применения.

Согласно заявлению полиции, подозреваемый сообщил, что «будет давать показания после консультации с адвокатом». Этот арест стал первым в Японии по подозрению в нелегальном экспорте после введения экономических санкций против России в связи с вторжением в Украину.







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