Кисида лично извинился перед жертвами принудительной стерилизации

Новости

Токио, 17 июля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио принёс извинения жертвам принудительной стерилизации, проведенной в соответствии с ныне недействительным законом о евгенической защите.

«Ответственность правительства чрезвычайно серьёзна», – сказал Кисида жертвам на встрече в офисе премьер-министра. – Я искренне сожалею».

«Старый закон был непростительным нарушением прав человека, попирающим достоинство личности», – сказал он.

Кисида рассказал о планах сотрудничества правящей и оппозиционных партий по созданию новой программы компенсаций жертвам.

«Мы придём к заключению как можно скорее» по новой программе компенсаций, сказал премьер-министр. «Мы сделаем всё возможное для скорейшего решения».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме