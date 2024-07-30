Япония разрабатывает план по борьбе с дискриминацией инвалидов после признания неконституционным закона о принудительной стерилизации

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Токио, 29 июля (Jiji Press) -- Премьер-министр Кисида Фумио заявил на первом заседании новой комиссии, состоящей из всех министров по этому вопросу, что японское правительство разработает новый план действий по борьбе с дискриминацией и предрассудками в отношении инвалидов.

Министерская комиссия была создана в ответ на решение Верховного суда в начале этого месяца о том, что ныне недействующий закон о евгенической защите, который принуждал к стерилизации по причине инвалидности, был неконституционным.

Через эту комиссию правительство усилит образование и просвещение для искоренения дискриминации инвалидов и евгенических идей.

«Дискриминация, жестокое обращение, изоляция, нарушение прав и особое отношение, с которыми сталкиваются инвалиды, не должны существовать», - подчеркнул Кисида на заседании.

Кисида поручил министру юстиции Коидзуми Рюдзи и министру по делам детей Като Аюко оперативно урегулировать нерешенные дела о стерилизации путем заключения соглашений о примирении.







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