Япония разрабатывает план по борьбе с дискриминацией инвалидов после признания неконституционным закона о принудительной стерилизации

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Токио, 29 июля (Jiji Press) -- Премьер-министр Кисида Фумио заявил на первом заседании новой комиссии, состоящей из всех министров по этому вопросу, что японское правительство разработает новый план действий по борьбе с дискриминацией и предрассудками в отношении инвалидов.

Министерская комиссия была создана в ответ на решение Верховного суда в начале этого месяца о том, что ныне недействующий закон о евгенической защите, который принуждал к стерилизации по причине инвалидности, был неконституционным.

Через эту комиссию правительство усилит образование и просвещение для искоренения дискриминации инвалидов и евгенических идей.

«Дискриминация, жестокое обращение, изоляция, нарушение прав и особое отношение, с которыми сталкиваются инвалиды, не должны существовать», - подчеркнул Кисида на заседании.

Кисида поручил министру юстиции Коидзуми Рюдзи и министру по делам детей Като Аюко оперативно урегулировать нерешенные дела о стерилизации путем заключения соглашений о примирении.　

 

障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部で発言する岸田文雄首相（左から２人目）＝２９日午前、首相官邸

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Инвалиды дискриминация Jiji Press принудительная стерилизация