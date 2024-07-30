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Независимый член Палаты советников Судзуки Мунэо, посетивший Москву 29 числа, заявил о предупреждениях японского правительства не посещать Россию из-за продолжающегося вторжения в Украину: «Что это было, когда глава европейского бюро МИД Японии Накагомэ Масаси посетил Россию в июне? Я тоже приехал сюда не развлекаться». Он оправдал свою «парламентскую дипломатию» как служащую национальным интересам Японии.

Он рассказал об этом журналистам в Москве после встречи с высокопоставленным чиновником российского Агентства по рыболовству. Судзуки сообщил, что попросил Агентство возобновить добычу ламинарии вокруг острова Кайгара (входящего в состав Северных территорий), которая была приостановлена под предлогом ремонта маяка, а также снять запрет на импорт японских морепродуктов, введенный после сброса очищенной воды с АЭС «Фукусима-1».

Что касается вторжения в Украину, он заявил: «В Японии есть поговорка, что в драке виноваты обе стороны, но тот, кто создал причину, виноват больше». Он высказался в соответствии с официальной позицией российского правительства, возлагая вину на правительство Зеленского в Украине.







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