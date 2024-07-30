Японский скейтбордист Хоригоме драматично защищает олимпийское золото в Париже

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Париж, 29 июля (Jiji Press) -- Японец Хоригоме Юто в драматичной манере защитил свой олимпийский титул в мужском скейтбординге в дисциплине «стрит» в понедельник на летних Олимпийских играх в Париже.

В своей пятой и финальной попытке в трюковой части финального раунда соревнований по стриту, 25-летняя звезда скейтбординга успешно выполнил nollie 270 bluntslide, технику, которую он не делал в этот день, включая тренировочную сессию, и выиграл золотую медаль с общим счетом 281,14 очка, опередив всего на 0,1 очка занявшего второе место американскую икону Джаггера Итона.

Пятая попытка Хоригоме принесла феноменальные 97,08 очков. «Я думал только о том, чтобы сделать это хорошо», - сказал он.

«(Я подумал, что) нравится мне это или нет, это была моя последняя попытка (в соревнованиях по стриту на Играх в Париже)», - также сказал Хоригоме. «Я знал, что не смогу победить, если не выполню трюк, выложившись на пределе своих возможностей».

«Это было похоже на ад», - сказал Хоригоме о трех годах после того, как он стал первым в истории мужским чемпионом в олимпийских соревнованиях по скейтбордингу в дисциплине «стрит» на предыдущих летних Олимпийских играх в Токио в 2021 году, когда скейтбординг дебютировал на Олимпиаде.







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