Япония завоевала 2 золотые и 3 бронзовые медали на 4-й день Парижских игр

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Париж, 29 июля (Jiji Press) -- Япония завоевала две золотые и три бронзовые медали на Олимпийских играх в Париже, в четвертый день этого масштабного спортивного события.

Япония вернула себе олимпийскую корону в командных соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин. Японская сборная, в состав которой вошли действующий чемпион мира и Олимпийских игр в многоборье Хасимото Дайки, а также Кая Кадзума, Танигава Ватару, Ока Синносуке и Сугино Такааки, завоевала золото.

Хоригоме Юто успешно защитил олимпийский титул в мужском скейтбординге в дисциплине «стрит», после того как днем ранее Япония заняла два из трех призовых мест в женских соревнованиях по скейтбордингу в дисциплине «стрит».

История была сделана, когда Япония завоевала бронзу в командных соревнованиях по конному спорту, что стало первой медалью азиатской страны в олимпийских конных соревнованиях за 92 года.

В дзюдо Хасимото Сойти завоевал бронзу в категории до 73 кг среди мужчин, став самым возрастным японским дзюдоистом, получившим олимпийскую медаль, в возрасте 32 лет.













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