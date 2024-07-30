Toyota занимает первое место пятый год подряд: мировые продажи группы в первой половине 2024 года

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Токио, 30 июля (Jiji Press) -- Группа Toyota Motor Corp. лидировала по мировым продажам автомобилей в январе-июне пятый год подряд, согласно данным, опубликованным японским автопроизводителем во вторник.

За первое полугодие 2024 года группа, включая Daihatsu Motor Co. и Hino Motors Ltd., зафиксировала мировые продажи в объеме 5,16 миллиона единиц, что на 4,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но все еще превышает 4,34 миллиона единиц, проданных немецким концерном Volkswagen AG.

Несмотря на то, что группа Toyota пострадала от скандала с тестированием автомобилей Daihatsu, она сохранила первое место, так как продажи Volkswagen также упали, хотя и незначительно.

Продажи группы Toyota были поддержаны популярностью гибридных автомобилей на североамериканском рынке.

Продажи только материнской компании снизились на 0,9% до 4,89 миллиона единиц из-за задержки в производстве моделей автомобилей, поставляемых Daihatsu.







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