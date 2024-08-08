Японское метеорведомство впервые выпустило предупреждение о возможном мегаземлетрясении в районе Нанкайского желоба после землетрясения 6 баллов в Миядзаки и предупреждения о цунами для 5 префектур

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Токио, 8 августа (Jiji Press) - Сильное землетрясение потрясло юго-западную часть Японии в четверг, достигнув нижнего 6 балла, третьего самого высокого уровня на шкале интенсивности землетрясений страны.

Землетрясение магнитудой около 7,1 произошло примерно в 16:43 на глубине около 30 километров в районе побережья префектуры Миядзаки, сообщило Японское метеорологическое агентство. Интенсивность в нижнем 6 балла была зарегистрирована в городе Нитинан в этой префектуре.

Агентство выпустило предупреждения о цунами для префектур Миядзаки, Оита и Кагосима на острове Кюсю, а также для префектур Коти и Эхиме на острове Сикоку. В Нитинане наблюдался цунами высотой 20 сантиметров.

Агентство начало расследование, чтобы выяснить, связано ли это землетрясение с крупным землетрясением, которое прогнозируется в будущем в Нанкайском желобе у тихоокеанского побережья от центральной до юго-западной части Японии.

Согласно секретариату Агентства по ядерному регулированию, после землетрясения не было выявлено никаких отклонений на АЭС Ивата компании Shikoku Electric Power в Эхиме и на АЭС Сэндай компании Kyushu Electric Power в Кагосиме.

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