На выставке игрушек 2024 года в Токио представлены игрушки для взрослых, не расставшихся с детством

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Токио, 29 августа (Jiji Press). На Международной выставке игрушек в Токио 2024, которая открылась 29 августа, представлено около 35 000 игрушек от 190 японских и зарубежных компаний, в том числе классические игрушки, которые были усовершенствованы с целью привлечения так называемых kidults , то есть взрослых с детским характером.

Это шоу, одна из крупнейших ярмарок игрушек в Японии, продлится до 1 сентября в конференц-центре Tokyo Big Sight в районе Кото японской столицы. Оно будет открыто для публики в последние два дня, в то время как первые два дня зарезервированы для деловых посетителей.

Объём внутреннего рынка игрушек впервые превысил один триллион йен в 2023 финансовом году, при этом лидирует продукция, ориентированная на детей.

Компания Tomy Co., также известная как Takara Tomy, представила новый набор из своей флагманской серии кукол Licca-chan под названием Photogenic LiccA, которые могут принимать множество различных поз благодаря увеличенному количеству шарниров, в надежде привлечь внимание женщин, которым нравится фотографировать кукол для публикации в социальных сетях.

«Кубик Рубика Chogokin (суперсплав)» компании Bandai Spirits Co., также представленный на выставке, призван привлечь интерес взрослых, которые в детстве играли с игрушками, изготовленными из суперсплава.

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