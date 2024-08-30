МИД Японии выделит 66,2 млрд йен на противодействие информационным угрозам

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Министерство иностранных дел Японии 30 числа объявило о предварительном запросе бюджета на 2025 финансовый год. Общая сумма составляет 814,6 млрд йен, что на 12,3% больше, чем в первоначальном бюджете на 2024 финансовый год. Из этой суммы 66,2 млрд йен выделено на «усиление мер в эпоху информационной войны», включая меры по борьбе с распространением дезинформации. Планируется расширить рамки программы «Поддержка укрепления возможностей правительственной безопасности» (OSA), которая предоставляет бесплатное оборонное оборудование странам-единомышленникам.

Для борьбы с дезинформацией будут использоваться искусственный интеллект (ИИ) и другие технологии для улучшения способностей сбора и анализа информации в министерстве и зарубежных представительствах. Будет усилен мониторинг дезинформации и внешние коммуникации для противодействия манипуляциям с информацией.

OSA расширит круг целевых стран, в основном в Индо-Тихоокеанском регионе. Выделено 5,1 млрд йен, а остальная сумма будет увеличена как «запрос по статьям» без указания конкретной суммы. Включая это, 137 млрд йен выделено на «поддержание и укрепление свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона».

84,3 млрд йен выделено на продвижение экономической дипломатии, используя «региональных экономических представителей» в зарубежных представительствах в Юго-Восточной Азии и других регионах для поддержки выхода японских компаний на зарубежные рынки. Расходы на поддержку Украины и реагирование на ситуацию в Палестине будут запрошены отдельно.

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