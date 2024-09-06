TEPCO: Приостановка испытаний по удалению радиоактивных обломков из-за ошибок в подготовке

Новости

Токио, 5 сентября (Jiji Press) -- Компания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (TEPCO) заявила в четверг, что приостановка экспериментальных работ по удалению радиоактивных обломков в прошлом месяце была вызвана неправильной проверкой порядка расположения оборудования для удаления обломков ядерного топлива из реактора на АЭС «Фукусима-1».

Согласно отчету, опубликованному эксплуатирующей компанией, TEPCO и другие участники заранее не проверили порядок, в котором компания-партнер должна была присоединить трубы к устройству для удаления обломков ядерного топлива из реактора №2 на пострадавшей от катастрофы станции.

TEPCO планирует возобновить экспериментальные работы по удалению ядерного топлива уже на следующей неделе после расположения труб в правильном порядке.

Работы должны были начаться 22 августа, но их начало было отложено после обнаружения ошибки в порядке расположения пяти труб перед их присоединением к устройству для удаления обломков.

По данным TEPCO, 27 июля рабочие компании-партнера из-за высокого уровня радиации внесли в здание реактора четыре трубы вместо запланированных пяти и расположили их в неправильном порядке.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]