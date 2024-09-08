Байден намерен заблокировать приобретение U.S. Steel компанией Nippon Steel: сообщения СМИ

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Вашингтон, 4 сентября (Jiji Press) -- Президент США Джо Байден планирует заблокировать приобретение United States Steel Corp. компанией Nippon Steel Corp., сообщили в среду американские и европейские СМИ.

Комитет по иностранным инвестициям в США недавно сообщил японской сталелитейной компании, что «сделка вызывает опасения в сфере национальной безопасности, которые не могут быть преодолены», сообщила британская газета Financial Times.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что комитет «еще не передал рекомендацию президенту».

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби повторил мнение Байдена о том, что американские сталелитейные компании должны принадлежать американцам.

Nippon Steel заявила в своем заявлении, что твердо верит в то, что правительство США рассмотрит сделку надлежащим образом в соответствии с законом.

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