Морпех США подозревается в сексуальном насилии на Окинаве

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Наха, префектура Окинава, 5 сентября (Jiji Press) -- Полиция префектуры Окинава на юге Японии передала в прокуратуру дело морского пехотинца США по подозрению в насильственном половом акте, повлекшем за собой травмы, сообщили в четверг информированные источники.

По словам источников, полиция поделилась информацией об инциденте с правительством префектуры Окинава.

Мужчина подозревается в сексуальном насилии над женщиной в северной части главного острова Окинава в конце июня после того, как они познакомились через социальные сети.

Полиция получила сообщение об инциденте от человека, связанного с жертвой, и допросила мужчину на добровольной основе, пока он находился под стражей США.

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