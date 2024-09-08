«Остров Завтрашнего дня» и «Остров Вчерашнего дня»: Японское исследовательское судно «Мирай» проходит Берингов пролив и входит в Северный Ледовитый океан

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[На борту судна «Мирай»] Японское океанографическое исследовательское судно «Мирай» прошло острова Диомида, расположенные в центре Берингова пролива, вечером 4 сентября (днём 5 сентября по японскому времени). Рано утром 5 сентября «Мирай» вошло в Северный Ледовитый океан.

Архипелаг Диомида состоит из двух островов: Малый Диомид, принадлежащий США, и остров Ратманова, территория России. Международная линия перемены дат проходит между этими островами, поэтому Малый Диомид, расположенный к востоку от линии, называют «Островом Вчерашнего дня», а остров Ратманова, к западу – «Островом Завтрашнего дня».

Остров Ратманова, больший из двух, является самой восточной точкой России. Острова расположены всего в 3,8 километрах друг от друга в самом близком месте, но разница во времени между ними составляет 20 часов летом. На Малом Диомиде проживает около 80 человек.

По данным Геологической службы США, зимой между островами иногда образуется лёд, что делает это единственным местом, где теоретически можно пешком перейти из США в Россию. Однако такое передвижение запрещено.

Для прохода через Берингов пролив «Мирай» прошло в территориальных водах США, примерно в 8 километрах к северо-востоку от Малого Диомида. Издалека можно было различить силуэты островов, но по мере приближения море покрылось туманом, и видимость снизилась до менее чем 100 метров.

Судно «Мирай», эксплуатируемое Японским агентством морских наук и технологий (JAMSTEC), вышло из порта Секинехама в городе Муцу префектуры Аомори в конце августа. Оно совершает месячное арктическое плавание для изучения изменений окружающей среды в Арктике, где глобальное потепление происходит наиболее быстро.

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