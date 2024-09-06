Японскому принцу Хисахито исполнилось 18 лет

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Токио, 6 сентября (Jiji Press) -- Старший сын наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, принц Хисахито, отметил свое 18-летие, достигнув совершеннолетия.

Принц Хисахито, второй в линии наследования японского императорского престола, стал первым за 39 лет мужчиной-членом Императорской семьи, достигшим совершеннолетия, после того как его отцу исполнилось 20 лет в 1985 году. Стоит отметить, что с тех пор возраст совершеннолетия в Японии был снижен на два года.

По случаю достижения совершеннолетия принц опубликовал через Управление Императорского двора письменное заявление, в котором выразил желание «углублять свои знания и продолжать расти». В своем обращении принц Хисахито также поделился: «Кажется, что совсем недавно я ходил в детский сад, начальную и среднюю школу. Я действительно чувствую, как быстро летит время».

В настоящее время принц учится в третьем классе старшей школы при Университете Цукуба в районе Оцука в Токио. Его официальная церемония совершеннолетия состоится в подходящее время после окончания им старшей школы в марте 2025 года.

Принц выразил благодарность своим родителям и старшим сестрам, а также поделился своими планами: «Сейчас, будучи в выпускном классе, я хочу сосредоточиться на достижении своих целей в отношении будущего пути, одновременно ценя оставшееся время в старшей школе».

У принца Хисахито сильный интерес к естественным наукам, особенно к изучению насекомых и их среды обитания. Он планирует поступить в университет, где сможет углубить свои знания в этой области. Несмотря на напряженный учебный график, принц продолжает свои наблюдения за стрекозами, хотя и с меньшей частотой.













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