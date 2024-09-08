МИД Беларуси вызвал посла Японии для протеста: «Ответственность за шпионаж определит суд»

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Министерство иностранных дел Беларуси 6-го числа вызвало посла Японии в Беларуси Ямамото Хироюки для выражения протеста в связи со «шпионской деятельностью» задержанного Наканиси Масатоси. Об этом сообщил пресс-секретарь МИДа в заявлении, отвечая на вопросы государственного информационного агентства БелТА.

Согласно заявлению, белорусская сторона выразила послу Ямамото критику за то, что «безопасность страны была нарушена шпионской деятельностью японца». Пресс-секретарь заявил: «Расследование находится на завершающей стадии, и ответственность за преступление будет определена судом в соответствии с законом».

Деятельность Наканиси «нанесла ущерб безопасности Республики Беларусь», цитирует БелТА слова представителя. «Расследование близится к завершению, и наказание за преступления, совершенные японским гражданином, будет определено судом».

Правительство Японии обратилось к Беларуси по дипломатическим каналам с просьбой не транслировать по государственному телевидению то, что было заявлено как документальная программа о Наканиси. Несмотря на это, программа была показана в четверг, что привело к протесту со стороны Японии.

Комментируя реакцию Японии, представитель сказал, что «протест по поводу показа фильма, разоблачающего преступный характер действий японского гражданина, выглядит еще более нелепо».

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