Кандидат в лидеры ЛДП Японии: пересмотр трех неядерных принципов, усиление обороны, отмена зарплат кабмина и защита от увольнений

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Влиятельный кандидат, объявивший о своем участии в выборах председателя Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, привлек внимание, предложив пересмотреть давнюю ядерную политику страны и усилить обороноспособность. Такаити Санаэ, 63-летний министр экономической безопасности ЛДП, 9-го числа провела пресс-конференцию в здании парламента, официально объявив о своем намерении баллотироваться на пост председателя правящей ЛДП на выборах, которые состоятся во второй половине этого месяца.

Такаити подчеркнула свое намерение «защищать до конца» граждан, территорию и суверенитет государства, заявив о планах укрепления обороноспособности, экономической мощи, технологических возможностей и информационного потенциала. В рамках этого она выразила готовность «бросить вызов реорганизации министерств эпохи Рэйва».

Касательно усиления обороноспособности, она упомянула о развитии беспилотных летательных аппаратов, гиперзвукового оружия и автономных систем вооружения с искусственным интеллектом, заявив о намерении «создать систему национальной обороны, способную реагировать на новые формы ведения войны». Более того, учитывая нынешнюю ситуацию, когда «расширенное сдерживание» США, включая «ядерный зонтик», является основой безопасности Японии, она призвала к «необходимости обсуждения» пересмотра принципа «не допускать ввоза» из трех неядерных принципов страны.

На фоне серьезного недоверия к политике, вызванного скандалом с теневым финансированием фракций ЛДП, Такаити заявила о намерении «отменить зарплаты премьер-министра и министров». Предполагается, что это означает отмену надбавок, получаемых сверх обычного жалованья депутатов парламента.

Что касается прозрачности политического финансирования, она ограничилась заявлением о создании «механизма, обеспечивающего справедливое распределение (партийных средств) и тщательную проверку целевого использования». Она также выразила несогласие с идеей отказа в поддержке на выборах депутатам, замешанным в скандале, заявив: «Отменять уже принятые решения о наказании – это диктатура».

В экономической политике Такаити четко выразила свое «несогласие» с предложением бывшего министра окружающей среды Коидзуми Синдзиро (43 года) и других о смягчении правил увольнения. Относительно системы выборочного использования разных фамилий супругами, она заявила о намерении добиваться принятия закона, расширяющего использование добрачных фамилий, и отметила, что «если остаются проблемные моменты, их нужно обсудить». По поводу снижения потребительского налога она сказала, что «не рассматривает немедленное снижение», но допустила возможность «гибкого подхода» в случае экономического кризиса.

Такаити стала седьмым кандидатом, объявившим о своем участии в выборах председателя ЛДП, и первой женщиной-кандидатом. Уже официально объявили о своем участии в выборах председателя бывший генеральный секретарь партии Исиба Сигэру (67 лет) и Коидзуми. Бывший генеральный секретарь кабинета министров Като Кацунобу (68 лет) проведет пресс-конференцию о своем участии 10-го числа. Ожидается, что министр иностранных дел Камикава Ёко (71 год) также объявит о своем участии 11-го числа, заручившись поддержкой 20 рекомендателей.

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