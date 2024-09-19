Японские исследователи получили Шнобелевскую премию за «кишечное дыхание»

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КЕМБРИДЖ (штат Массачусетс), 12 сентября (Jiji Press) -- Группа японских и американских исследователей во главе с профессором Такэбэ Таканори (37 лет) из Токийского медицинского и стоматологического университета получила Шнобелевскую премию по физиологии за открытие способности млекопитающих дышать через кишечник с помощью ануса. Церемония награждения состоялась 12 сентября в Массачусетском технологическом институте в пригороде Бостона. Это 18-й год подряд, когда японские исследователи получают Шнобелевскую премию.

Исследование команды может помочь облегчить симптомы у пациентов с дыхательной недостаточностью, вызванной такими заболеваниями, как COVID-19.

Профессор Такэбэ и его коллеги, начавшие изучение легких с точки зрения регенеративной медицины, обратили внимание на способ дыхания вьюнов. Обычно вьюны дышат жабрами, но в условиях низкого содержания кислорода они поглощают кислород через кишечник.

Команда провела эксперименты на мышах и свиньях, рассматривая возможность применения метода кишечного дыхания к людям с ухудшающейся функцией легких. Жидкость с высоким содержанием кислорода или кислородный газ вводились животным через анус, что привело к увеличению уровня кислорода в крови и улучшению выживаемости.

Профессор Такэбэ и его команда назвали этот метод «кишечной вентиляцией» и опубликовали результаты в 2021 году. В настоящее время они проводят клинические испытания медицинского устройства для введения кислорода через анус пациентам, надеясь выпустить продукт в Японии к 2028 году и в США к 2030 году.

На церемонии награждения соавторы, включая доктора Окабе Рё (45 лет) и профессора Ёсикава Тоёфуми (52 года) из Нагойского университета, воссоздали свое исследование, надев шапки в виде вьюнов. Они продемонстрировали метод, используя воздушные шары, имитирующие кислород, что вызвало смех и аплодисменты аудитории.

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