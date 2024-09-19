Новый метод профилактики: Белки ВПЧ обнаружены в моче пациентов с риском развития рака шейки матки

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Токио, 17 сентября (Jiji Press) -- Группа исследователей из японского университета Васэда и других научных учреждений сообщила об обнаружении белков вируса папилломы человека (ВПЧ) в моче пациентов с высоким риском развития рака шейки матки.

Белки присутствуют в моче пациентов в минимальных количествах, что существенно затрудняет их выявление. Исследовательская группа подчеркнула потенциал использования анализа мочи для ранней диагностики рака шейки матки.

Определенный тип белка ВПЧ выступает в качестве триггера, провоцирующего развитие рака шейки матки. Команда под руководством профессора Ито Эцуро из университета Васэда разработала высокочувствительный метод измерения для обнаружения этого типа белка.

Новый метод успешно выявил белки ВПЧ типа 16, который характеризуется высоким риском канцерогенности, с чувствительностью, примерно в 100 раз превышающей показатели коммерческих тест-систем.

Исследователи собрали образцы мочи у 45 пациенток, обратившихся в больницу Медицинского университета Канадзавы с 2019 по 2021 год с диагнозом «цервикальная дисплазия» - предраковое состояние. Применив новую методику измерения, они провели анализ на наличие белков ВПЧ. В результате целевой белок был обнаружен у 80% пациенток с легкой степенью поражения, у 71% - со средней степенью и у 38% - с тяжелой степенью. Однако механизм снижения количества белка по мере прогрессирования заболевания остается неясным, и исследовательская группа рассматривает это как «задачу для дальнейших исследований».

Согласно данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, ежегодно около 11 000 женщин в стране заболевают раком шейки матки, и примерно 2 900 умирают от этого заболевания. Несмотря на эффективность скрининга в профилактике, многие женщины избегают обследования из-за чувства стыда и других причин. По результатам базового исследования национальной жизни за 2022 год, уровень прохождения скрининга среди женщин в возрасте от 20 до 69 лет составил лишь около 40%.

Профессор Ито отметил: «В будущем может появиться возможность самостоятельного сбора мочи и отправки её в медицинские учреждения для диагностики. Если удастся снизить барьер для прохождения скрининга, это может стать ключом к искоренению рака шейки матки».

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