КНДР осуществила запуск нескольких ракет малой дальности: предположительно, они упали за пределами ИЭЗ Японии

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【Сеул, Jiji Press】 По данным вооруженных сил Южной Кореи, КНДР произвела запуск нескольких баллистических ракет малой дальности в северо-восточном направлении из района Кэчхон провинции Пхёнан-Намдо на западе страны около 6:50 утра 18 сентября (по японскому времени). Министерство обороны Японии также сообщило о запуске нескольких баллистических ракет из внутренних районов КНДР примерно в 6:53 и 7:23 утра. Факт падения ракет в пределах исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии не подтвержден.

Согласно южнокорейским военным, ракеты пролетели около 400 километров. По оценкам Минобороны Японии, они предположительно упали вблизи восточного побережья КНДР. Сведений об ущербе самолетам или судам не поступало. Это первый запуск баллистических ракет Северной Кореей с 12 сентября.

Министр обороны Японии Кихара Минору заявил журналистам: «Запуск баллистических ракет — явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, и мы категорически это осуждаем». Правительство Японии заявило протест КНДР по дипломатическим каналам. Высокопоставленные представители Японии, США и Южной Кореи, курирующие северокорейское направление, провели телефонные переговоры, охарактеризовав действия КНДР как «угрозу миру и безопасности в регионе и международном сообществе». Они подтвердили намерение трех стран продолжать тесное сотрудничество по данному вопросу.

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