Десятилетний ученик японской школы ранен в Шэньчжэне: нападение по дороге в школу

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【Шэньчжэнь, Jiji Press】Утром 18 сентября в Шэньчжэне (провинция Гуандун, Южный Китай) произошло нападение на 10-летнего ученика японской школы. 44-летний мужчина ранил мальчика ножом, когда тот шел на занятия. Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь. Нападавший задержан местными властями, ведется расследование мотивов преступления.

По информации МИД Китая и местной полиции, инцидент случился около 8 утра по местному времени (9 утра по японскому) в районе Наньшань. Нападение произошло примерно в 200 метрах от школьных ворот. Степень травм мальчика пока не уточняется. Школа объявила внеплановый выходной, родители забрали детей домой.

Морияна Хироcи, заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии, сообщил на пресс-конференции, что Генеральное консульство Японии в Гуанчжоу обратилось к китайским властям с просьбой обеспечить безопасность японских граждан и предоставить подробную информацию о происшествии. На место направлены сотрудники консульства для выяснения обстоятельств и поддержки связи с причастными лицами.

Шэньчжэнь, граничащий с Гонконгом, известен как «китайская Кремниевая долина» из-за большого количества IT-компаний, в том числе японских.

Напомним, что в июне этого года в Сучжоу (провинция Цзянсу) произошел похожий инцидент: мужчина напал с ножом на японскую мать с ребенком, ожидавших школьный автобус. Тогда погибла китайская женщина-гид.

18 сентября в Китае также отмечается годовщина «инцидента на мосту Лютяо», положившего начало Маньчжурскому инциденту 93 года назад. Этот день часто называют «днем национального унижения», что может вызывать всплеск антияпонских настроений.

В связи с последним происшествием Посольство Японии в Китае призвало соотечественников проявлять бдительность при выходе на улицу и обращать внимание на подозрительных лиц.

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