Япония и AUKUS договорились о сотрудничестве в сфере морских автономных систем

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Вашингтон, 18 сентября (Jiji Press) -- Лидеры трёх стран-участниц AUKUS -- США, Великобритании и Австралии -- во вторник выступили с совместным заявлением о намерении сотрудничать с Японией в разработке морских автономных систем.

«В этом году были проведены предварительные консультации, и, учитывая богатый технический опыт Японии, страны AUKUS вместе с японскими партнёрами рассматривают возможности улучшения взаимодействия морских автономных систем как начальное направление сотрудничества», -- говорится в заявлении лидеров AUKUS.

Также руководители стран отметили, что ведутся «переговоры с Канадой, Новой Зеландией и Республикой Корея для выявления потенциальных областей взаимодействия в сфере передовых технологий».

Это заявление последовало за апрельским сообщением министров обороны AUKUS о рассмотрении возможности сотрудничества с Японией.

В рамках оборонного альянса AUKUS сотрудничество по размещению атомных подводных лодок в Австралии считается первым направлением, а взаимодействие в области передовых технологий, включая проект с Японией, -- вторым.

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