Японский скульптор получил Премию Ратцингера от Ватикана

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ПАРИЖ, 18 сентября (Джиджи Пресс) -- Ватикан объявил 18 сентября, что в этом году Премия Ратцингера, присуждаемая ученым и деятелям искусства за выдающиеся достижения, будет вручена двум лауреатам, в том числе японскому скульптору Сотоо Эцуро. Церемония награждения состоится 22 ноября в Апостольском дворце Ватикана.

Сотоо родился в 1953 году в префектуре Фукуока на юго-западе Японии. Он известен своими скульптурами для знаменитого храма Саграда Фамилия в Барселоне, Испания, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вторым лауреатом премии стал Сирил О'Реган, профессор систематического богословия Университета Нотр-Дам в США.

Премия, учрежденная в 2011 году, названа в честь предыдущего Папы Римского Бенедикта XVI, при рождении носившего имя Йозеф Ратцингер.

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