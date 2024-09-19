В Шэньчжэне скончался японский школьник после нападения: ребёнка ударили ножом в живот — череда инцидентов на фоне усиленных мер безопасности

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【Шэньчжэнь, Агентство Дзидзи】 Ранним утром 19 числа (по японскому времени) умер японский мальчик, раненный ножом по дороге в японскую школу в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун на юге Китая. Эту информацию утром того же дня сообщила журналистам Кидзима Ёсико, генеральный консул Японии в Гуанчжоу. Нападение на мальчика произошло утром 18 числа, после чего ребёнок проходил лечение в местной больнице.

Согласно данным местной полиции и МИД Китая, десятилетний мальчик был атакован мужчиной примерно в 200 метрах от школьных ворот. 44-летний нападавший был задержан на месте преступления.

«Это невероятно трагично, и я не нахожу слов, чтобы выразить, что сейчас чувствует семья. Приношу свои глубочайшие соболезнования», — заявила Кидзима. Она подтвердила, что удар ножом пришёлся в область живота, но от дальнейших подробностей воздержалась.

Японская школа в Шэньчжэне будет закрыта на этой неделе. Генеральное консульство совместно со школой рассматривает варианты поддержки учеников и их родителей. Посол Японии в Китае Канасуги Кендзи срочно выехал в Шэньчжэнь для личного руководства ситуацией. В знак траура посольство Японии в Пекине 19 числа приспустило флаг.

Напомним, что в июне в городе Сучжоу провинции Цзянсу произошёл похожий инцидент: мужчина напал с ножом на японскую мать с ребёнком, ожидавших школьный автобус. Тогда японцы получили ранения, а сопровождавшая их китайская женщина-гид погибла. После этого случая японские школы по всей стране усилили меры безопасности.

Вечером 18 числа Кидзима встретилась с Цао Сайсянь, главой Канцелярии иностранных дел Шэньчжэня — органа, отвечающего за внешние связи города. Консул потребовала обеспечить максимальный уход за мальчиком и поддержку его семьи. Кроме того, она настаивала на тщательном расследовании, включая выяснение мотивов, предоставление подробных объяснений и разработку мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем.

Глава Канцелярии иностранных дел Шэньчжэня заверил, что будет оказана максимально возможная медицинская помощь и поддержка. Однако касательно расследования глава Канцелярии ограничился лишь фразой, что «понял» запрос.

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