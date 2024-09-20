Банк Японии сохраняет ключевую ставку неизменной: итоги заседания по денежно-кредитной политике

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Согласно отчету о финансовых потоках за второй квартал 2024 года, опубликованному Банком Японии 19 числа, объем финансовых активов, находящихся в распоряжении частных лиц (домохозяйств), достиг рекордных 2212 триллионов йен по состоянию на конец июня, что на 4,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост обусловлен увеличением стоимости акций и паев инвестиционных фондов на фоне подъема фондового рынка. Таким образом, показатель обновил исторический максимум шестой квартал подряд. В то же время доля государственных облигаций (за исключением краткосрочных казначейских векселей) в портфеле Банка Японии снизилась до 53,21%, продолжая тенденцию к снижению третий квартал подряд.

В структуре личных финансовых активов наблюдается следующая динамика: объем акций увеличился на 15,6% до 301 триллиона йен, а инвестиционных фондов — на 27,1% до 128 триллионов йен. Оба показателя достигли рекордных значений на фоне того, что индекс Nikkei впервые в истории преодолел отметку в 40 000 пунктов в марте и продолжает держаться на высоком уровне. Объем наличных денег и депозитов вырос на 0,8% до 1127 триллионов йен. Страховые активы увеличились на 0,6% до 384 триллионов йен, чему способствовало ослабление йены, повысившее стоимость страховых полисов в иностранной валюте.

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