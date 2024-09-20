Отани из «Доджерс» первым в истории достиг показателя «50-50»: последовательные хоум-раны и мгновенное достижение в MLB

Новости

Майами, 19 сентября (Jiji Press) -- Отани Сёхэй из команды «Лос-Анджелес Доджерс» в Главной лиге бейсбола США (MLB) выступил в качестве ведущего, назначенного бьющего в гостевом матче против «Майами Марлинс» 19 числа. Он стал первым игроком в истории MLB, достигшим показателя «50 хоум-ранов, 50 украденных баз» за сезон. Отани совершил хоум-раны в шестом и седьмом иннингах, доведя свой счёт до 50 хоум-ранов в этом сезоне. В первом иннинге он успешно украл базу, что стало его 50-й кражей в сезоне. В девятом иннинге Отани отправил мяч за забор в третий раз подряд, сделав 51-й хоум-ран, а во втором иннинге совершил кражу второй базы, что стало его 51-й украденной базой. Этот выдающийся результат он достиг за 9 игр до конца регулярного сезона.

В этом году, седьмом для Отани в MLB, он сосредоточился на роли бьющего из-за операции на правом локте, перенесённой в сентябре прошлого года. По сравнению с предыдущими сезонами, когда он выступал как питчер и бьющий, его показатели в атаке, включая хоум-раны и RBI (runs batted in — количество заработанных нападением очков), значительно улучшились, установив личные рекорды. Кроме того, начиная с весенних тренировок, он усердно работал над техникой бега по базам и уже к концу июля превзошёл свой предыдущий рекорд в 26 украденных баз, установленный в 2021 году.

23 августа в матче против «Тампа-Бэй Рейс» Отани совершил победный гранд-слэм, став шестым игроком в истории, достигшим показателя «40 хоум-ранов, 40 украденных баз» за 126 игр — это самое быстрое достижение в истории MLB. После этого он продолжал улучшать свои показатели, приближаясь к беспрецедентному рекорду.



















[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]