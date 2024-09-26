Достигнуто принципиальное соглашение о передаче оборонного оборудования: лидеры Японии и Монголии договорились о скором подписании

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Нью-Йорк, 22 сентября (Jiji Press) -- Премьер-министр Японии Кисида Фумио, находящийся с визитом в Нью-Йорке, провел 40-минутную встречу с президентом Монголии Хурэлсухом. Стороны подтвердили, что переговоры по «Соглашению о передаче оборонного оборудования и технологий» достигли принципиального согласия, и договорились стремиться к скорейшему подписанию документа.

Соглашение направлено на обеспечение взаимного экспорта оборонного оборудования и гарантию его надлежащего использования в стране-получателе. После подписания правительство Японии планирует ускорить переговоры с Монголией по конкретным экспортным позициям.

Лидеры также обсудили ситуацию вокруг Северной Кореи и подтвердили намерение продолжать тесное сотрудничество, включая полное выполнение резолюций Совета Безопасности ООН. Кисида выразил благодарность монгольской стороне за сотрудничество по вопросу похищения японских граждан.

Ранее премьер-министр планировал посетить Монголию в августе, но визит был отменен из-за предупреждения о возможном мега-землетрясении в желобе Нанкай. Кисида поблагодарил за понимание со стороны Монголии, а президент Хурэлсух выразил соболезнования в связи с ущербом от сильных дождей на полуострове Ното в префектуре Исикава.

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