Кисида инициирует международное сотрудничество по запрету производства ядерных материалов

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Нью-Йорк, 23 сентября (Jiji Press) -- Премьер-министр Японии Кисида Фумио провел в Нью-Йорке первую встречу на высоком уровне с дружественными странами, направленную на начало переговоров по Договору о запрещении производства расщепляющихся материалов для ядерного оружия (ДЗПРМ). В совместном заявлении по итогам встречи подчеркивалось, что ДЗПРМ «внесет значительный вклад в усилия по ядерному разоружению и нераспространению». Страны-участницы встречи заявили о намерении «тесно сотрудничать для немедленного начала переговоров».

ДЗПРМ направлен на запрет производства высокообогащенного урана и плутония для ядерного оружия. Во встрече приняли участие министры иностранных дел 12 стран, включая ядерные державы США, Великобританию и Францию.

На встрече премьер-министр Кисида отметил: «Сейчас как никогда необходима сильная политическая воля для начала переговоров». Он также подчеркнул, что «создание импульса для скорейшего начала переговоров приведет к поддержанию и укреплению режима Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)».

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